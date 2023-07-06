«جسور» ينظم فعالية بجنيف حول المسؤولية الدولية والعدالة المناخية

المصدر: (جنيف - وام)

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نظم «مركز جسور إنترناشيونال للإعلام والتنمية»، بالتعاون مع «المنتدى العربي الأوروبي للحوار»، في جنيف، أول من أمس، فعالية حول العدالة المناخية والمسؤولية الدولية، والتحديات الإنسانية الناجمة عن التغيرات المناخية، وذلك على هامش أعمال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في الفعالية أن التغيرات المناخية والآثار الناجمة عنها باتت تؤثر على دول العالم كافة، بما فيها الدول الكبرى وشعوبها، مطالبين الدول الصناعية الكبرى بأن تتخذ من مؤتمر «COP 28»، الذي تستضيفه الإمارات بمدينة «إكسبو دبي»، خلال شهر نوفمبر المقبل، منصة لإعلان التزامها بالاتفاقيات، التي توصلت إليها في باريس وغيرها، وأن تأخذ بعين الاعتبار أهمية تحقيق العدالة المناخية، من خلال تقديم التمويل المطلوب.

وقال محمد الحمادي رئيس مركز «جسور انترناشيونال للإعلام والتنمية» في مداخلته خلال الفعالية: إن التحدي الذي تطرحه التغيرات المناخية اليوم يواجه كل سكان الكوكب، داعياً الأطراف المعنية إلى الوفاء بالتزامات اتفاقية المناخ في باريس عام 2018.

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