تخصص فئات للشباب في «الشارقة للاتصال الحكومي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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يتنافس صناع الاتصال الشباب والمسؤولون عن مخاطبة قضاياهم في دولة الإمارات والمنطقة العربية ككل على «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، حيث أعلن «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» عن تخصيص فئتين لأفضل اتصال يستهدف الشباب، تضمنت تكريم أنشطة المسرعات وحاضنات الأعمال الداعمة لرواد المشاريع الناشئة، إلى جانب فئة ثالثة مخصصة للمبادرات الشبابية في الاتصال.

بالإضافة إلى «تحدي الجامعات» المخصص لأفضل صناع برامج وحملات الاتصال من طلبة الجامعات بدول مجلس التعاون الخليجي، في حين يستمر تقديم الطلبات لجميع فئات الدورة العاشرة من الجائزة حتى 15 أغسطس المقبل. وخُصصت ضمن الفئات العربية جائزة «أفضل اتصال يستهدف الشباب».

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