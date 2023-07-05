الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الايام المقبلة من يوم الخميس إلى يوم الاثنين المقبل على النحو التالي:

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر احياناً – ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية على اغلب المناطق وشرقية الى جنوبية شرقية شرقاً خفيفة الى معتدلة السرعة – تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل الى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر احياناً - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً وشمالاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب صباحاً في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق - صحو إلى غائم جزئي ومغبر احياناً - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار شرقاً وشمالاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار شرقاً وشمالاً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وقد يضطرب صباحاً في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر احياناً نهاراً - تظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج يضطرب نهاراً شمالاً في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج يضطرب صباحاً في بحر عمان.

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