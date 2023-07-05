"الأعمال الخيرية العالمية" تنفذ مشاريع بـ 45 مليون درهم داخل الدولة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تنفيذ مشاريع خيرية بقيمة 45 مليونا و600 ألف درهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2023، إرساءً لقيم التعاون والتراحم والتآخي في المجتمع، ودعماً للفئات المستحقة والمحتاجة لاسيما الأيتام والأسر المتعففة وكبار السن والمرضى والطلبة.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الامناء إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقديم العون والمساعدة لمختلف فئات وشرائح المجتمع في دولة الامارات العربية المتحدة وتسعى إلى نشر رسالتها في بلد الخير والإنسانية من خلال مبادراتها ومشاريعها المتنوعة.

وتفصيلا؛ كشف الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنفذة في المجال الاجتماعي بلغت 9 ملايين و300 ألف درهم، أهمها مساعدات الزواج وتأثيث وصيانة المنازل والعون الغذائي وتجديد الإقامات وسداد فواتير الكهرباء؛ وفي مجال التعليم بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 4 ملايين و700 ألف درهم شملت مساعدة الطلبة المتعثرين وسداد الرسوم الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية؛ فيما بلغت قيمة المشاريع المنفذة في مجال الرعاية الصحية والعلاج 18 مليونا و800 ألف درهم، تضمنت علاج المرضى وتقديم الأدوية وتوفيرالأجهزة الطبية، وغيرها.

وأوضح النعيمي، أن مشاريع النصف الأول من العام شملت أيضا بناء وتأثيث المساجد ضمن مبادرة إعمار بيوت الله بقيمة بلغت 3 ملايين و800 ألف درهم، كما سعت الهيئة إلى توفير الاستقرار والأمان للأسر المتعففة وأسر الأيتام من خلال سداد المتأخرات الإيجارية للمنازل بإجمالي 5 ملايين و600 ألف درهم، وكفالة ورعاية الأيتام بقيمة مليون و800 ألف درهم، والمشاريع الموسمية مثل زكاة الفطر وإفطار صائم وكسوة العيد بإجمالي مليون و600 ألف درهم.

وتوجّه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، بالشكر إلى المتبرعين وشركاء الخير والمؤسسات المتعاونة، على ما قدموه من دعم لتنفيذ مشاريع الهيئة وتحقيق أهدافها والمساهمة في إنجاح كافة حملات النصف الأول من العام، متمثلة بحملة الأضحى وحملة رمضان وحملة المشاريع الإنتاجية الصغيرة.

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