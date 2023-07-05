عبدالرحمن العويس: الحكومة أجابت على 171 سؤالاً برلمانياً خلال 52 جلسة للوطني

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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بلغ إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس الوطني الاتحادي، بنهاية الفصل التشريعي السابع عشر الذي اختتم أعماله قبل قليل، 57 جلسة تم خلالها مناقشة 52 مشروع قانون اتحادي، و19 موضوعاً عاماً، في الوقت الذي أجاب فيه الوزراء ممثلي الحكومة الاتحادية على 171 سؤالا تم توجيهها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذه المناسبة: "نلتقي اليوم تحت هذه القمة الشامخة وعلى درب مهدة لنا الإباء المؤسسون، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، واخوانهم أصحاب السمو حكام الامارات، في الجلسة الختامية للدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، والذي نختم معه مسيرة من حافلة من تريخ العمل البرلماني لدولة الامارات الذي بداء منذ تأسيس دولة الاتحاد، وتواصلت في النجاحات والعطاءات لتواكب مسيرة التطور التي تشهدها دولة الامارات في جميع المجالات.

وتابع : مع ختام الفصل التشريعي السابع عش، فأننا نحتفي بإنجازات برلمانية مميزة تحققت على مدي جلسات انعقاده والتي شكلت في مجملها محطة ملهمة في تطور واتقاء التجربة البرلمانية، من خلال حرص أعضاء الحكومة الاتحادية، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي على العمل وفق رؤية تكاملية للدوار والمسؤوليات، والتي توجت على مدى السنوات الأربعة بعقد 57 جلسة ومناقشة 52 مشروع قانون ومناقشة 19 موضوعاً عاماً، وأجاب على 171 سؤال تم توجيها من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأضاف : "قد شهد الفضل التشريعي انجازاً تاريخياً من خلال شغل المرأة لنصف عدد مقاعد المجلس، والذي تعززت معه المكانة المميزة التي تحتلها المراءة في العمل المراءة على المستوى العالمي، كما لا بد لنا ان نتوقف عند الإنجازات التي تحقق في التعامل مع تداعيات الجائحة التي شهدها العالم والتي حرص المجلس على مواصلة دورة في مناقشة قضايا المواطنين وإيجاد الحلول العملية لها.

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