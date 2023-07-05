"صناع الأمل" تستقبل 14,600 طلب ترشيح خلال 3 أسابيع

المصدر: البيان

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شهدت مبادرة "صناع الأمل"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً لتكريم أصحاب العطاء، إقبالاً كبيراً على المشاركة، حيث استقطبت نحو 14,600 طلب ترشيح عبر موقعها الإلكتروني، بعد مرور 3 أسابيع على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البحث عن صناع الأمل لعام 2023، مع انطلاق الدورة الرابعة من المبادرة.

وتواصل الدورة الرابعة من مبادرة "صناع الأمل"، تلقي طلبات المشاركة والترشيح عبر الموقع الإلكتروني arabhopemakers.com، الذي شهد إقبالاً من عشرات الآلاف على زيارته من أجل التسجيل أو التعرف على جوانب المبادرة ومعايير المشاركة، حيث يحق لأي شخص صاحب مبادرة إنسانية أو مجتمعية في أي مجال أو نشاط، التقدم لجائزة صناع الأمل، كما يحق لأي مؤسسة أو جمعية أو مجموعة تطوعية أو مؤسسة ذات نشاط إنساني أو مجتمعي الترشح للجائزة، و يحق للآخرين ترشيح من يرونه جديراً بذلك، وتمنح المبادرة صانع الأمل الرابح مكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي.

ويعكس الاهتمام الواسع الذي تحظى به "صناع الأمل"، من مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية في عشرات البلدان، الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته المبادرة منذ إطلاقها في العام 2017 في حياة المجتمعات، ودورها في ترسيخ قيم البذل والعطاء ومساعدة الآخرين.

وكانت المبادرة حددت شروطاً للمشاركة والترشيح، على رأسها أن تتسم المبادرة بالأصالة والابتكار، وتسهم في تحسين حياة الناس المعنيين أو إحداث فرق إيجابي في المجتمع ذي الصلة أو في مساعدة فئة هشة أو مستضعفة أو في تخفيف المعاناة عن المحتاجين أو إغاثة المنكوبين، وأن يكون صاحب المبادرة مشهوداً له في مجتمعه بجهوده وعطائه وتميز نشاطه الإنساني أو المجتمعي، وأن يستثمر جهداً واهتماماً كبيرين وتسخير كل الموارد المتاحة لإنجاح مبادرته.

واشترطت أن يقوم صاحب المبادرة بمشروعه كجهد تطوعي بعيداً عن تحقيق أي ربح أو منفعة مادية، وفي حال كان المتقدم للمبادرة منظمة أو مؤسسة أو جمعية إنسانية أو خيرية، يجب أن تكون مسجلة بوصفها جهة غير ربحية، وأن تكون المبادرة ذات طابع مستدام وقابلة لتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتحقق تأثيراً ملحوظاً في المجتمع المحلي أو تترك تغييراً قابلاً للقياس والتقييم لدى الفئة أو الشريحة المعنية بنشاطها.

تشجيع العطاء

وتنضوي مبادرة "صناع الأمل" تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وهي أكبر مبادرة عربية من نوعها مخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء عبر تكريم مبادراتهم ومشاريعهم وبرامجهم وحملاتهم الإنسانية والخيرية والمجتمعية التي يسعون من خلالها إلى الارتقاء بمجتمعاتهم، وتحسين نوعية الحياة في بيئاتهم ومساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ورفع المعاناة عن الفئات الهشة أو المهمشة في المجتمع، وإحداث فرق إيجابي في حياة الناس من حولهم، وتسخير مواردهم وإمكاناتهم من أجل الصالح العام أو لخدمة شريحة مجتمعية بعينها.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على صنّاع الأمل في العالم العربي، والتعريف بمبادرات ومشاريع وبرامج صناع الأمل عبر مختلف وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، والمساهمة في غرس ثقافة الأمل والإيجابية في مختلف أنحاء الوطن العربي وتشجيع العطاء مهما بلغ حجم التحديات.

مشاركة واسعة

واستقطبت المبادرة منذ إطلاقها في العام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 244 ألف طلب ترشيح، حيث لقيت المبادرة تفاعلاً كبيراً في الوطن العربي، وفاق عدد طلبات الترشيح من صناع أمل في الدورة الأولى 65 ألف طلب.

وبلغ التصفيات النهائية 20 صانع أمل وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخمسة الأوائل بمنح كل واحد منهم مليون درهم مكافأة، وفي الدورة الثانية من مبادرة "صناع الأمل" بلغت الترشيحات 87 ألف ترشيح. ووصلت الترشيحات في الدورة الثالثة إلى 92 ألف ترشيح من 38 دولة حول العالم.

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