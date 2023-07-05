اعتماد دفعة من الحاصلين على إجازة تفرغ للعمل الحر

المصدر: دبي - وام

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شهدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة - مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وشركة امتياز المتخصصة في الامتياز التجاري.

وشركة ارنست ويانج (EY) الشركة العالمية للخدمات المتخصصة؛ بهدف دعم الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ورفع كفاءتهم وقدراتهم الريادية والاستفادة من الامتيازات والخيارات التمويلية التي توفرها هذه المؤسسات، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه لهم خلال مدة الإجازة.

اعتماد

وأعلنت الهيئة عن اعتماد الدفعة الأولى من موظفي الحكومة الاتحادية المستفيدين من مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والذين تم اختيارهم وفق اشتراطات ومعايير الإجازة، التي يجب توفرها في الموظف وفكرة مشروعه الخاص.

ووقعت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة الاتفاقيات مع أحمد خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعصام لوتاه المدير التنفيذي لشركة امتياز، وأنتوني أوسوليفان الشريك المسؤول عن مكاتب إرنست ويانج في دولة الإمارات.

وأوضحت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن حكومة دولة الإمارات تسعى من خلال إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته.

وذكرت أن المبادرة شهدت تفاعلاً لافتاً من قبل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها لهم، مشيرة إلى أنه تم اختيار الدفعة الأولى بعد تقييم كل الطلبات الواردة من قبل الموظفين بشكل دقيق، والتأكد من استيفائها لكل المعايير والشروط المحددة من خلال لجنة خارجية محايدة.

ولفتت ليلى السويدي إلى أن موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر سيستفيدون من الامتيازات التي يقدمها البرنامج الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة المقدم من قبل وزارة الاقتصاد.

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