«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع فيتنام

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، نغوين مانه توان، سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية لدى الدولة، في زيارة هدفت إلى تعزيز التعاون والاطلاع على مشروعات ومبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي.

واستعرض معالي سعيد محمد الطاير أمام سفير جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية المبادرات والمشروعات والتجارب الناجحة للهيئة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تواصل الهيئة مساعيها الحثيثة وجهودها لتحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، موضحاً أن الهيئة لديها مشاريع استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة.

وأشار معالي الطاير إلى أن إمارة دبي تولي أهمية كبرى للاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتوفير %100 من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ولتحقيق ذلك، أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030.

وتطرق معالي الطاير خلال اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية، عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمياه.

ومن جهته، أشاد نغوين مانه توان بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال الطاقة المتجددة، وأعرب عن اهتمام فيتنام بالتعلم من تجربة دولة الإمارات، لافتاً إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الشركات الفيتنامية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

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