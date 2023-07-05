إطلاق واجهة موحدة لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

المصدر: دبي - وام

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، واجهة مركزية موحدة لمساعدة الجهات الحكومية على الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين في عصر السرعة والذكاء الاصطناعي.

خطة

وتأتي المنصة في سياق خطة طموحة تتضمن حزمة من خدمات الذكاء الاصطناعي كان قد أطلقها معالي طلال بالهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة الهيئة، واشتملت على النسخة المطورة من النافذة الرقمية الواحدة للحكومة U.ae، وكذلك الشبكة الرقمية الاتحادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تأتي هذه الواجهة في وقت يتزايد فيه الإقبال على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من مجالات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في العمل الحكومي.

وتوفر الواجهة عدة مزايا للجهات الحكومية، من أهمها توفير آلية معتمدة للحصول على خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والدعم التقني المتعلق باستخدام واجهات برمجة التطبيقات بهدف الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكذلك الاستشارات الفنية المتعلقة بمختلف حالات الاستخدام بما ينسجم مع اللوائح والسياسات ويعزز استفادة الجهات الحكومية، وينعكس في نهاية المطاف على سعادة المتعاملين وتطوير الأداء الحكومي.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: «في ضوء التحولات التقنية المتسارعة، من المهم التحلي بقدر عال من الاستباقية والابتكار في تقديم مبادرات تعزز الكفاءة وتقدم حلولاً استباقية تسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات في تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي».

رؤية

وأضاف: «لقد طورنا هذه الواجهة المركزية انطلاقاً من استراتيجيتنا الهادفة للإسهام في تطبيق رؤية نحن الإمارات 2031، بما يؤدي لتطوير البنية الرقمية وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، وإقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وتقديم أفضل خدمات حكومية، وتقديم أفضل نماذج عمل مرنة لتحقيق النتائج والفاعلية».

وتابع: «تهدف هذه المبادرة لتعزيز مصالح الجهات في تعاملها مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع الالتزام باللوائح والسياسات الوطنية.

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