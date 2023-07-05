شرطة دبي: «أمن المساكن» يمنع سرقتها.. والاشتراك به مجاناً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن كافة المساكن المسجلة في برنامج أمن المساكن الذكي لم تتعرض للسرقة مطلقاً على مدار سنوات منذ إطلاقه وتطويره.

وقال: تمتلك شرطة دبي الملكية الفكرية للبرنامج الهادف لحماية ووقاية منازل المقيمين في الإمارة أثناء قضائهم إجازاتهم داخل أو خارج الدولة أو خلال سفرهم لأي أسباب أخرى، وإنه تم تطويره ليصبح ذكياً بالكامل بالتعاون مع بعض الشركاء.

ولفت أن شرطة دبي تحرص على إيجاد كافة الحلول الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها بما يساهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة، مشيراً إلى الحرص على إطلاق حملة توعية للبرنامج على مدار العام وبالأخص في الفترة الصيفية التي تشهد سفر الأسر خارج الدولة.

وأشار المسؤول إلى أن «أمن المساكن» ساهم منذ إطلاقه عام 2001 في الحد من جرائم سرقات المنازل، محققاً صفر% جريمة سرقة في بعض المناطق، وخاصة في المجمعات السكنية، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي عملت على تحويل خدمة البرنامج إلى ذكية من خلال توفيره عبر تطبيقها الخاص على الهواتف النقالة وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصل إلى كافة شرائح المجتمع «ويمكن الاشتراك به من خارج أو داخل الدولة».

موضحاً أنه بإمكان أفراد الجمهور التسجيل في الخدمة عبر تطبيق شرطة دبي بطريقة سهلة من خلال الدخول إلى التطبيق واختيار برنامج أمن المساكن ثم تسجيل البيانات، وتحديد موقع المنزل، والاطلاع على الشروط ثم الموافقة عليها، وتعبئة بياناته الخاصة كرقم الهوية والبريد الإلكتروني، وسيصله إشعار بالاشتراك في الخدمة.

ونوه مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بإضافة المناطق السكنية والمجمعات الجديدة ضمن نطاق اختصاص كل مركز شرطة، و بأن دوريات الحد من الجريمة والدوريات الأمنية تتابع عن كثب أي حركة في محيط أو داخل المنزل.

وأشار إلى أنه يجب على أصحاب المنازل والفلل اتخاذ الإجراءات الوقائية عبر حفظ الأشياء الثمينة في مكان آمن، والتأكد من إغلاق جميع النوافذ والأبواب، ويفضل أن يزور البيت من فترة لأخرى أحد الأقارب أو الجيران الموثوق بهم.

وأفاد أن البرنامج سيحول المنازل إلى ذكية آمنة بالكامل، موضحاً أن دوريات الشرطة تأخذ بعين الاعتبار تكرار المرور على المنازل المشتركة خاصة في فترة سفر أصحابها.

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