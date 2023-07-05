خطة متكاملة للسلامة في المناطق السياحية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أكد العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، أن المركز لم يسجل بلاغات طارئة أو حوادث خطرة خلال إجازة العيد في الشوارع العامة والمناطق السياحية والجبلية والأودية.

مشيراً إلى أن المركز طبق خلال فترة الإجازة خطة متكاملة لتعزيز السلامة العامة للجميع، خاصة في المناطق السياحية التي شهدت إقبالاً على مدار فترة العيد.

وأشار إلى أن مركز شرطة حتا كان على جاهزية عالية للتعامل مع أية بلاغات لحوادث طارئة، سواء في المناطق الجبلية أو الأودية أو التعامل مع الحوادث المرورية في منطقة الاختصاص منذ بدء إجازة العيد، منوهاً بأن الدوريات عملت على تنظيم حركة السير في فترة العيد، وأثناء خروج المصلين من مُصلى العيد والمساجد في المناطق الحيوية، وتنظيم حركة السير في منطقة سد حتا الكبير الذي شهد إقبالاً من السياح.

وأكد العقيد عبدالله الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا، المشرف على تطبيق الخطة الأمنية في منطقة الاختصاص، أن جميع فرق العمل في مختلف الدوريات عملت جنباً إلى جنب على مدار 24 ساعة من أجل تعزيز الأمن والأمان وإسعاد زوار منطقة حتا من خلال التواجد الميداني في كل المناطق الحيوية، ومن خلال الاستعداد الدائم لتقديم كل الخدمات الشرطية.

ولفت العقيد عبدالله الهفيت إلى أن «فرقة الشجعان»، التي أسستها القيادة العامة لشرطة دبي، والمدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، كانت جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي حادث، وبفضل الله لم يتم تسجيل أية حوادث طارئة على مستوى منطقة الاختصاص.

وأشاد بحرص السياح والسائقين على توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات القانونية؛ ما أسهم في عدم وقوع حوادث مرورية خطرة.

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