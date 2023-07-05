«تنفيذي الشارقة»: خصم %50 من مخالفات عدم تجديد التراخيص

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع خلال انعقاده موضوعات حكومية شاملة تعنى بتطوير العمل الحكومي، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وإصدار المزيد من التشريعات التنظيمية لكافة القطاعات في الإمارة.

وضمن خطط الإمارة في تقديم أفضل الحوافز الاقتصادية ودعم نمو السوق المحلي، اعتمد المجلس تقديم خصم بنسبة %50 من قيمة مخالفات عدم تجديد التراخيص، على أن يقوم أصحاب المنشآت بتعديل أوضاعهم خلال أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 10 يوليو الحالي.

واعتمد المجلس إبرام دائرة التنمية الاقتصادية مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشأن التعاون في مجال تنظيم أعمال مسح الأسواق والتحقق من مطابقة المنتجات.

واطلع المجلس على التقرير السنوي للجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية والذي تضمن أهم أعمال اللجنة خلال العام الماضي، حيث عقدت اللجنة 49 اجتماعاً أصدرت خلالها 390 قراراً في مختلف جوانب الرعاية الاجتماعية الواقعة ضمن اختصاصاتها .

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