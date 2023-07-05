«دبي للصحافة» يبحث التعاون مع «الصين للإعلام»

المصدر: دبي - البيان

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استقبل نادي دبي للصحافة وفداً من مجموعة الصين للإعلام، التي تعد من أكبر الشبكات الإعلامية في العالم، وتتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها،

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لاسيما على صعيد تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى في ضوء الخبرة الكبيرة، التي يمتلكها النادي في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة النادي أن دبي وفرت البيئة الداعمة للإعلام والإعلاميين، وهيأت البنية التحتية الداعمة، التي وضعتها في متناول كبرى المؤسسات الإعلامية، للاستفادة منها في القيام برسالتها على أفضل وجه ممكن.

وأعربت بوحميد عن حرص النادي على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال بناء شراكات قوية مع مختلف المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية.

وترحيب النادي بوضع خبراته في تنظيم الفعاليات الإعلامية، ومن أهمها «منتدى الإعلام العربي»، وجائزة الإعلام العربي، وهما الأكبر على مستوى المنطقة، في متناول كل الجهات الساعية للاستفادة من هذه الخبرة الممتدة إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال.

واطلع الوفد الزائر على أنشطة النادي وأهم المبادرات، التي أطلقها منذ تأسيسه في العام 1999، وفي مقدمتها منتدى الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، و«دبي بودفيست» التجمع الأول على مستوى العالم لصناع المحتوى الصوتي الرقمي.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد تطلعهم لتعزيز الشراكة والتعاون مع الجهات الإعلامية الإماراتية، وفي مقدمتها نادي دبي للصحافة، ورغبتهم في رفع مستوى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لا سيما على صعيد تنظيم الفعاليات الإعلامية.

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