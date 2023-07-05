وفد تايلاندي يطلع على خدمات «صحة أبوظبي»

المصدر: (وام)

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اطلع وفد من المؤسسات الصحية بتايلاند على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الصحة العامة في أبوظبي، وتوظيف التكنولوجيا والبحوث في إنشاء أنظمة للصحة العامة.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد لمركز أبوظبي للصحة العامة، بهدف التواصل والتعاون الثنائي بين الإمارات وتايلاند في مجال الصحة العامة على مستويات عدة.

والتقى الوفد مطر النعيمي مدير عام المركز، والدكتور جمال النقبي المدير التنفيذي لقطاع نظام الصحة العامة بالمركز، والدكتور رشيد الحمادي مدير إدارة البحوث الطبية والتطوير في دائرة الصحة- أبوظبي، فيما ضم الوفد الدكتورة ليتلاك ليلاو مدير عام إدارة الخدمات الطبية ممثلة إدارة الخدمات الطبية بتايلند، وكوتشارين جيام سريبونغ مدير مستشفى كلانج.

وجرى استعراض أبرز المشاريع الاستراتيجية في مجال الصحة العامة والبحوث الطبية والابتكار، فضلاً عن مناقشة سبل تبادل الخبرات والتجارب.

كما تم الاطلاع على نظام الصحة العامة والصحة الوقائية في أبوظبي والحلول الذكية، التي تتبناها في مبادرات ومشاريع عدة .

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