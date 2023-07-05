«الاتحاد للقطارات» تشيد جسراً بحرياً بأبوظبي يستوعب 10 ملايين حاوية سنوياً

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أعلنت «الاتحاد للقطارات» عن تشييد أول جسر بحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية بطول 1 كم، ويبلغ عدد العوارض 100 عارضة.

ويستوعب 10 ملايين حاوية سنوياً، ويتميز مسار «قطار الاتحاد» في إمارة أبوظبي بربطه أهم الموانئ والمراكز الرئيسية والصناعية في الدولة مثل ميناء خليفة، ومنطقة خليفة الصناعية «كيزاد»، ومدينة أبوظبي الصناعية «إيكاد»، وصولاً إلى منطقة الظفرة، وتم تنفيذ 2 مليون عارضة خرسانية، عبر الشبكة المصنوعة محلياً في أبوظبي، مما يعزز تنافسية الشركات الصناعية في مجال الشحن والدعم اللوجستي في الإمارات.

ويواصل مشروع «قطار الاتحاد» تحقيق أهدافه على صعيد تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، حيث تنقل قطارات الشحن حالياً جميع أنواع البضائع إلى مختلف أنحاء الدولة بسلاسة وكفاءة عالية، مما يسهم بشكل كامل في دفع وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، خصوصاً خلال الـ 50 عاماً المقبلة، عبر توفير خدمات الشحن ونقل البضائع الموثوقة والآمنة بكفاءة عالية.

وكشفت «الاتحاد للقطارات» عن تنفيذ 2 مليون عارضة خرسانية، و 8 ملايين قطعة من البراغي، وأدوات تثبيت القضبان، عبر الشبكة المصنوعة محلياً في أبوظبي، واستخدم 10.000 م3 من الخرسانة،

و3500 طن من حديد التسليح، و270 قطعة من العوارض الخرسانية.

حيث يعتبر أول جسر بحري في دولة الإمارات، ويربط ميناء خليفة بشبكة السكك الحديدية الوطنية بطول 1 كم، وإجمالي عدد العوارض 100 عارضة، حيث تصل السعة الاستيعابية إلى 10 ملايين حاوية سنوياً.

ويعمل قطار الاتحاد عبر محطات تشغيل رئيسية، أبرزها محطة الفاية المركز الرئيسي للتشغيل والصيانة للمشروع، حيث تتضمن 14 مبنى لمحطات فرعية، ومباني للصيانة، ومحطة المرفأ وهي أول محطة للشحن الثقيل في الدولة، واستخدم للمشروع 235.000 م3 من الخرسانة، و93 مليون م3 من أعمال الحفر.

بالإضافة إلى محطة الغويفات،التي استهلكت 130.000م2 من أعمال الردم و9000 طن متري من الإسفلت، ومحطة إيكاد للشحن، حيث تبلغ مساحتها 2.700.000 م3، وقدرتها الاستيعابية تصل إلى 20 مليون طن من البضائع سنوياً، بالإضافة إلى محطة الرويس، حيث يبلغ مسارها 9.6 كم، واستغرقت 2.8 مليون ساعة عمل و1.1 مليون م3 من أعمال الحفر.

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