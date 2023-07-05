7 حملات تفتيش في مناطق حرم القطارات بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت مؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، حملات تفتيشية متعددة بهدف رصد المخالفات في المناطق المحيطة بحرم القطارات وتحديد المخاطر المحتملة على البنية التحتية لمنشآت القطارات، والتي تشمل الجسور والمحطات والأنفاق، حيث تم تنفيذ 7 حملات تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري تلخصت نتائجها في التأكد من سلامة البنية التحتية للمترو.

رصد

وأوضحت الهيئة أنه تم تنظيم حملة لرصد المخالفات والأنشطة غير القانونية التي تتمثل في التأكد من التصاريح المتعلقة في تركيب الأكشاك والجلسات الخارجية للمحلات التجارية التي تقع ضمن منطقة حماية القطارات.

كما تم تنفيذ حملة تفتيشية خاصة لتقييم كافة الرافعات البرجية التي تم تركيبها وتشغيلها ضمن منطقة الحماية، وتضمنت التأكد من تطبيق الشروط الموضوعة مسبقاً من قبل مؤسسة القطارات لتشغيل هذه الرافعات البرجية، والحصول على شهادات عدم ممانعة سارية المفعول، وامتثالها لشروط وأحكام الشهادة.

ونفذت المؤسسة كذلك حملة لمعرفة المخاطر المتعلقة بأصول أبراج الاتصالات التي تقع ضمن منطقة حماية القطارات، وتم تخصيص حملة بالمشاريع التي يتم تنفيذها في منطقة حرم القطارات، والتي تتضمن الإنشاءات المصنفة بـ (عالية الخطورة)، حيث هدفت الحملة إلى أهمية مراقبة هذه الإنشاءات، وتتبع مراحلها لضمان عدم إضرارها بالبنية التحتية لمنشآت القطارات.

جدير بالذكر أن مترو دبي يتكون من الخطين الأحمر والأخضر، اللذين يمتدان على طول 89.3 كيلومتراً، ويضمان 53 محطة وأسطولاً مكوناً من 129 قطاراً، فيما تُعد المرافق والخدمات المتوافرة في محطات (مترو دبي) من بين أفضل المرافق والخدمات على مستوى العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز