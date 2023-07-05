محطة جديدة لنقل الطاقة في حلوان الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بتشغيل محطة حلوان الجديدة لنقل الطاقة جهد «33/11 كيلوفولت».

وذلك استمراراً لجهود الهيئة في مواصلة تطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في كل المناطق، وتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة. وبلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذ المحطة 21 مليون درهم.

وأكد المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذا المشروع يعد إنجازاً مهماً يخدم منطقة حلوان والمناطق المجاورة.

ويأتي المشروع في إطار الاستبدال بالمحطات القديمة أخرى حديثة ومحسّنة، لضمان الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية وتحقيق الاستدامة في توفير الطاقة لمناطق الشارقة.

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