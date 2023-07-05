«بريد الإمارات» تطلق مسابقة ابتكارات لوجستية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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دعت مجموعة بريد الإمارات، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركاء تقنيين، طلاب الكليات والجامعات المبتكرين والمهتمين في مجال الروبوتات للمشاركة في مسابقة «ابتكارات لوجستية»، والتسجيل عبر الرابط المخصص. وتعد المسابقة أول برنامج تعليمي سنوي للروبوتات تطلقها المجموعة لسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي واللوجستي. وسيتم اختيار 3 فرق يتكون كل فريق من طالبين إلى 4 طلاب بمشاركة طالب إماراتي واحد على الأقل، لبناء روبوت كحل للمسألة المطروحة في المسابقة.

كما ستوفر المجموعة التمويل اللازم بقيمة 5000 درهم لشراء الأدوات الضرورية وتمكين الفرق لبناء أفكارهم المبتكرة. يصاحب المسابقة برنامج تعليمي سيُعقد من سبتمبر إلى نوفمبر. وسيتم دعوة الطلاب المشاركين لزيارة منشآت مجموعة بريد الإمارات بما فيها مركز الفرز وفروع التجزئة، إلى جانب المقر الرئيسي للشركات التكنولوجية المشاركة.

ويعد «ابتكارات لوجستية» باباً لفتح آفاق متنوعة وخلق فرص جديدة للطلاب المشاركين في قطاع الخدمات اللوجستية بدعم من الشركاء التقنيين للمجموعة، بما فيهم سكاي جو، وشركة بيانات، وستراتا للتصنيع. ويسهم برنامج «ابتكارات لوجستية» إلى تمكين الشباب، كما سيتم الثناء على جهودهم الجبارة ودعمهم من خلال تقديم جوائز نقدية ودروع وشهادات تقديرية.

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