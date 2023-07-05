سلطان القاسمي يعيد تنظيم «مجمّع الشارقة للبحوث والابتكار»

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار «هيئة منطقة حرة».

ونص المرسوم على أن يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته ويكون له الاستقلال المالي والإداري، ويكون مملوكاً لحكومة الإمارة، ويتم تحديد موقعه وحدوده الجغرافية بقرار من الحاكم.

ويعتمد مسمى المجمع باللغة الإنجليزية بالشكل الآتي:

‏Sharjah Research, Technology & Innovation Park- Free Zone

ويُعرف اختصاراً بـ«SRTIP».

ويهدف المجمع بحسب المرسوم إلى تحقيق توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات، ودعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا.

وكذلك دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة.

كما يهدف إلى تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات عالية القدرة، وأيضاً توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة.

كما يهدف إلى دعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي، ودعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية والتعاون مع الجهات المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا.

وكذلك وضع لوائح محفزة ومشجعة لمؤسسات الأعمال وتسهيلات لمزاولة أعمالها، ووضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشاريع خاصة بهم.

كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المتعلقة بالموارد المالية وصلاحية التفتيش والاستثناء من القوانين والرسوم والغرامات والأحكام الانتقالية وغيرها من المواد التنظيمية.

مجلس إدارة

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار«هيئة منطقة حرة».

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار«هيئة منطقة حرة» برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم: الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس المؤسس لمجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينشرز.

والشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، شريك ومؤسس سوما ماتير العربية المتحدة، والدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، رئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، بصفته مدير جامعة الشارقة، وحسين محمد المحمودي، بصفته المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

والدكتورة سوزان مام، بصفتها مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، ونجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع). وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وخالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير، وعادل عبدالله علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وسامر سليم الصايغ، رئيس مجموعة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ناشيونال، وعبدالعزيز باسم اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاورد، وفيزال كوتيكولون، مؤسس ورئيس كيه أي أف القابضة، ومدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لكريم، وأليشا موبين، نائب مدير عام أستر دي أم الصحية.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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