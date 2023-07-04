شرطة دبي تستقبل بعثة حجاجها

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي بعثة الحج التابعة لها في مطار دبي الدولي، بعد عودتها إلى أرض الوطن عقب إنهاء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

وكان في استقبال البعثة العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، والنقيب أحمد البحر مدير إدارة العلاقات المجتمعية، والملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والموظفين.

وهنأ العميد الدكتور أحمد يوسف المنصوري حجاج بعثة شرطة دبي على إتمام فريضة الحج، والعودة السالمة إلى أرض الوطن، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، تولي موظفيها اهتماماً بالغاً، وخصوصاً في الجوانب الدينية، التي لها الأثر البالغ في ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة، ولذلك تحرص على إطلاق بعثات الحج، إلى جانب بعثات العمرة على مدار السنوات، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة في توفير جميع سبل الراحة لحجاج شرطة دبي، وتنفيذ كل الإجراءات الإدارية لتسهيل أدائهم للفريضة.

وأكد الملازم أول أحمد خليفة المزروعي أن مبادرة بعثة الحج تندرج ضمن عدد من المبادرات الجليلة، التي تقدمها القيادة العامة شرطة دبي لإسعاد موظفيها، والتي لها أثر ملموس على قيم الموظف وسلوكه، إلى جانب مبادرة «رحلة العمرة»، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز الوازع الديني وإسعاد الموظفين، عبر تمكينهم من زيارة المشاعر المقدسة في بلاد الحرمين.

وعبر الموظفون عن عميق سعادتهم وشكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على إتاحة هذه الفرصة الغالية على قلوبهم لأداء هذه العبادة العظيمة، متمنين دوام الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار لربوع الإمارات.

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