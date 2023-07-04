3 ملايين مشاهدة لموقع صندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي- البيان

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بلغت مشاهدات الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر مايو 3 ملايين و205 آلاف و381 مشاهدة، وذلك بحسب الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، مضيفاً إن الزوار الجدد للموقع الإلكتروني 614,948 زائراً.

وأوضح أن القائمين على صندوق الزكاة يدركون تماماً أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، والذي دعت إليه قيادتنا الرشيدة، والتي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات الجودة والتوفر وسهولة الوصول والاستخدام؛ بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا والسعادة لمتعاملي الصندوق.

وأضاف الحمادي إن عدد زوار الموقع الإلكتروني الذي وصل إليه الصندوق اليوم انعكاس لنجاح خدماته الرقمية التي قدمها طوال الأعوام الماضية، والتي ساهمت في زيادة أعداد المزكين، وبالتالي زيادة موارد الزكاة التي تشهد إقبالاً متزايداً من المتعاملين كل عام بفضل الله عز وجل.

ولفت إلى أن زيارات الموقع الإلكتروني لم تقتصر على الاطلاع عليه فحسب؛ بل تضمنت دفع أموال الزكاة من خلال خدمة «دفع الزكاة» باستخدام باقة متنوعة من قنوات دفع الزكاة على رأسها الدفع بواسطة البطاقات الائتمانية، والتي تعد الخيار الأمثل لدفع الزكاة عن طريق الموقع الإلكتروني، كما أنها سجلت حركات دفع الزكاة لمزكين من خارج الدولة متواجدين فيما يقارب 43 دولة، كما تضمنت الزيارات الاستفسار عن كيفية احتساب الزكاة من خلال خدمة «احسب زكاتي»، بجانب الفتاوى الإلكترونية من خلال خدمة «الفتاوى». إضافة إلى التعرف على مشروعات الصندوق ومصارف الزكاة. وأشار الحمادي إلى أن الموقع الإلكتروني للصندوق يقدم خدماته بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية، وجاري العمل على تدشين الموقع باللغة الفرنسية والإسبانية لمراعاة تنوع زائري الموقع بمختلف جنسياتهم.

وأضاف إن الدول الأكثر زيارة للموقع الإلكتروني خلال الربع الأول لعام 2023 هي دولة الإمارات العربية المتحدة وتليها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر والأردن، مشيراً إلى أن الموقع يحظى بثقة المزكين من داخل الدولة وخارجها.

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