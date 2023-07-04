سيارة متنقلة لجمع التبرعات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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وفرت جمعية الشارقة الخيرية سيارة متنقلة تهدف إلى جمع التبرعات وتسويق مشاريعها الخيرية بفاعلية وسهولة، لتُضاف إلى وسائل التبرع المعمول بها في الجمعية، وقد تم تصميم السيارة المتنقلة لتكون واجهة متنقلة للجمعية، تمكنها من الوصول إلى مختلف المناطق والأحداث، والتفاعل مع الجمهور بشكل مباشر، تحمل السيارة شعار الجمعية وبعض التصاميم المصورة عن مشاريعها الخيرية المقرر تنفيذها داخل الدولة وخارجها، كما تتوفر بها وسائل للتبرع المرنة والآمنة، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني، وبطاقات الائتمان لتيسير عملية التبرع.

وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع الموارد والاستثمار، إن فكرة السيارة المتنقلة تستهدف التنقل في جميع مدن ومناطق الدولة، وتسهل على المحسنين الراغبين في التبرع بوضع تبرعاتهم من خلالها، وكذلك التعريف بمشاريع الجمعية وحملاتها الخيرية المتنوعة وتأثيرها في حياة المستفيدين.

وسائل

وأضاف أن هذه المركبة هي إضافة لوسائل الوصول السريعة إلى المتبرعين، وتعكس الجانب الحضاري الذي تسعى الجمعية إلى إبرازه، وكذلك فهي وسيلة لزيادة وعي الجمهور بمشاريع الجمعية ودورها في التأثير الفاعل في حياة المجتمع، وكذلك الوصول إلى مناطق عديدة بشكل سريع وتحقيق تفاعل إيجابي من شرائح المجتمع كافة، إضافة إلى ذلك فإن توفير وسائل تبرع آمنة ومرنة بالسيارة يجعل من التبرع أمراً سهلاً ومريحاً للأشخاص الراغبين في دعم تلك المشاريع. وتستقطب السيارة مختلف الفئات؛ حيث يمكن للمارة التبرع على الفور بالوسيلة التي تناسب كلاً منهم، والتي توفرها الجمعية بالسيارة المتنقلة.

تفاعل

وأشار إلى أن فكرة السيارة المتنقلة يمكن أن تكون نقطة تفاعل مباشرة بين الجمعية والجمهور، ما يزيد من مساحة التأثير وانتشار اسم الجمعية وترديده وتكراره بشكل مستمر في الفعاليات والأحداث ومواقع التجمع، مثل المدارس والمجمعات التجارية والمهرجانات، وهي بدورها تعزز فرص التعرف على مشاريع الجمعية، واستقطاب المزيد من الداعمين والراغبين في التبرع.

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