38 % من مجتمع أبوظبي ملتزمون بالنشاط البدني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن نتائج الاستبيان الأول من نوعه على مستوى الإمارة، الذي يبحث في أنماط وتوجهات المجتمع بما يتعلق بالرياضة والنشاط البدني، وكشفت أن 37.3% من المشاركين في الاستطلاع حققوا متوسط معدل النشاط البدني، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الخاص بالنشاط البدني، والذي يجب ألا يقل عن 150 دقيقة من التمارين معتدلة الكثافة، أو 75 دقيقة من التمارين عالية الكثافة في الأسبوع.

وشارك في الاستبانة 10,854 فرداً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، وكان بين المشاركين 57% من الذكور و43% من الإناث، وحرصت دائرة تنمية المجتمع على إشراك أصحاب الهمم أيضاً في الاستبيان، بهدف فهم احتياجات وسلوكيات جميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بالنشاط البدني وأنماط الحياة الصحية، لضمان جمع المعلومات الضرورية، التي تساعد في اتخاذ القرارات، ووضع السياسات اللازمة لدعم المنظومة الرياضية.

وحول نتائج الاستبيان، قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي: «أسهمت استبانة الرياضة والنشاط البدني في فهم طبيعة الأنشطة الرياضية، التي يمارسها الأفراد لتعزيز صحتهم البدنية، حيث تحرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز النشاط البدني، لما له من أهمية كبرى في بناء مجتمع نشط وصحي».

وأضاف: «نظراً لأهمية الرياضة في حياتنا نواصل العمل على وضع برامج وسياسات شاملة، تُشجع الأفراد والمجتمعات على المشاركة بشكل أكبر في النشاطات البدنية».

وأظهر الاستبيان أن 47.3% من الأفراد الذين يقومون بنشاط بدني بانتظام يقومون بالمشي في وقت الفراغ، بينما يمارس 38.3% منهم الركض/الجري بانتظام،من أجل الحفاظ على لياقتهم، كما ذكر المشاركون أن ركوب الدراجات الهوائية والسباحة هي من أكثر الرياضات المُفضلة لديهم.

كسر الحواجز

وحول أسباب عدم ممارسة الرياضة أو الانخراط في أنشطة بدنية أشار 41.3% من المشاركين في الاستبيان إلى أن ضيق الوقت كان أبرز الأسباب، إلى جانب عوامل أخرى مثل قلة وجود الحافز، بالإضافة إلى ظروف الطقس.

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