500 ألف مستخدم للنقل العام خلال العيد في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل العام، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة عجمان بنسبة 35%، على المعتاد عبر منظومة النقل العام التابعة للهيئة.

وأكد عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان أن الهيئة تستهدف ضمن خططها التشغيلية تغطية المناطق الحيوية، والأكثر ازدحاماً، من خلال الربط بين وسائل النقل المختلفة، لضمان تقليل الازدحام وتغطية الطلب على وسائل النقل، ولتلبية الطلب المتزايد من قبل المستخدمين، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت خططاً تشغيلية، لضمان تكامل وسائل النقل في المنظومة، خلال المناسبات والعطلات الرسمية، لتحقيق الاستدامة في سائل النقل.

وعبر لوتاه عن شكره لمستخدمي خدمات النقل، وأثنى على جهود موظفي الهيئة خلال فترة العيد، وذلك من خلال توفير التسهيلات لعملية النقل وزيادة عدد الحافلات، ما أدى إلى تقليل أوقات الانتظار، والذي انعكس إيجاباً على مستخدمي وسائل النقل.



وجهات

وبلغ عدد المستخدمين473,517 مستخدماً لمختلف خدمات منظومة النقل في الإمارة، وأشار إلى أن عدد المستخدمين لحافلات النقل العام بلغ 57,206 مستخدمين، خلال عطلة عيد الأضحى، أما بالنسبة لمركبات الأجرة فبلغ عدد المستخدمين 412,392 مستخدماً بعدد رحلات 206,196 رحلة، ولفت إلى أن لمركبات الأجرة دوراً كبيراً في نقل الركاب إلى وجهاتهم المختلفة، موضحاً أن خدمة النقل البحري (العبرة) شهدت زيادة في عدد المستخدمين، حيث بلغ عددهم 2,572 مستخدماً، بالإضافة إلى خدمة حافله تحت الطلب(BOD)، حيث بلغ عدد المستخدمين 1,347 مستخدماً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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