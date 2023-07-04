شرطة عجمان تعزز أمن الطرق بـ «لا للتجاوزات الخاطئة»

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان متمثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة المرورية للتوعية «لا للتجاوزات الخاطئة»، لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات إن الحملة هدفت إلى تعزيز الوعي المروري لدى قائدي المركبات وأهمية الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية التي تضمن سلامة جميع مستخدمي الطريق، موضحاً عواقب التجاوز الخاطئ التي قد تصل تبعيات خطورتها إلى التسبب في الحوادث المرورية.

وأشار المقدم سيف الفلاسي إلى أن التجاوز من كتف الطريق من أبرز التجاوزات الخاطئة والتي قد تهدد حياة السائق والآخرين بالخطر، إضافة إلى الانحراف المفاجئ، وتجاوز الشاحنات بصورة خطرة، حيث تصل غرامات هذه التجاوزات إلى 3 آلاف درهم وسحب رخصة القيادة لمدة عام بالإضافة إلى النقاط السوداء في بعض المخالفات.

ودعا المسؤول قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق والحرص والانتباه أثناء القيادة للوقاية من الحوادث المرورية.

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