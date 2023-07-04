شرطة أبوظبي تشدد على فحص الإطارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.



وأكدت أهمية تعزيز السلامة للسائقين ووقايتهم من وقوع حوادث انفجار الإطارات، والتي تزداد عادة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.



وناشدت السائقين بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي یتحملھا والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، و ملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.



وأكدت تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لأمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور الاتحادي «الغرامة 500 درھم و4 نقاط مروریة وحجز المركبة أسبوعاً» لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير.

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