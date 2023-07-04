إطلاق دورة أصدقاء شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن بدء تلقيها طلبات التسجيل في الدورة الصيفية لـ«أصدقاء الشرطة» في نسختها الـ 36 لعام 2023 في مدينة الشارقة (للإناث والذكور) والمنطقتين الوسطى والشرقية (للذكور فقط) والتي ستنطلق في 10 يوليو الجاري و تستمر حتى 3 من أغسطس المقبل، حيث يتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل المتاح على موقع القيادة العامة لشرطة الشارقة www.shjpolice.gov.ae

وأوضحت شرطة الشارقة أن هذا البرنامج الصيفي، والذي يتم تنظيمه بشكل سنوي بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، يعكس حرصها على النهوض بمسؤوليتها المجتمعية في الجانب التربوي، والذي يضمن جيلاً يمتلك حساً أمنياً واعياً بقيمه الوطنية، وما يمكن أن يقدمه في أمن مجتمعه، بالإضافة إلى إكسابه المهارات العسكرية والبدنية، وذلك من خلال ما تتضمنه الدورة من برامج رياضية وفعاليات تثقيفية، وهو ما يرسخ دور الشرطة في كونها مؤسسة مجتمعية قادرة على ممارسة دورها إلى جانب الأسرة والمؤسسات التربوية في تشكيل سلوك النشء وغرس وتعزيز القيم الإيجابية لديه.

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