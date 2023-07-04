حمدان بن محمد يدعو الطفل بدر وأسرته لزيارة دبي

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، دعوة لطفل كويتي وأسرته لزيارة دبي، بعد أن ظهر في مقطع فيديو عبر فيه عن إعجابه الشديد ببرج خليفة.

وعلق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الفيديو في ستوري حساب سموه على إنستغرام: «اللي يعرف الطفل بدر يقوله إني أوجه دعوة له ولأهله لزيارة دبي يشوف برج خليفة ووجهات دبي الجميلة».

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