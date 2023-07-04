حاكم الشارقة يوجه بسداد أقساط القروض السكنية عن منتسبي شرطة الشارقة و"الدفاع المدني"

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشمول منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة ،وهيئة الشارقة للدفاع المدني ، بمكرمة سداد أقساط القروض السكنية لموظفي حكومة الشارقة، لتتكفل الحكومة بسداد الأقساط نيابةً عنهم أسوةً ببقية المستفيدين.

أعلن عن ذلك ظهر اليوم الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس برنامج إسكان الشارقة، في مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة .

تمكين

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ،أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لمنتسبي شرطة الشارقة والدفاع المدني تدفعنا إلى تقديم الافضل ، كما أن سموه عمل على تمكين وتوفير كافة المعينات للشرطة ولهيئة الشارقة للدفاع المدني ، حتى يؤدي الضباط وصف الضباط والافراد الواجبات الموكلة إليهم بالصورة المطلوبة ، كما أنهم جميعهم يعاهدون سموه على تقديم الأفضل .

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