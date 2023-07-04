سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس إدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة" برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم:

1. صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس المؤسس لمجموعة كيه بي دبليو للاستثمارات، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيه بي دبليو فينشرز.

2. الشيخ الدكتور ماجد بن سلطان القاسمي، شريك ومؤسس سوما ماتير العربية المتحدة.

3. سعادة الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، رئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية.

4. سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، بصفته مدير جامعة الشارقة.

5. سعادة حسين محمد المحمودي، بصفته المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

6. سعادة الدكتورة سوزان مام، بصفتها مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة.

7. سعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

8. سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

9. السيد خالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة.

10. السيدة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتطوير.

11. السيد عادل عبدالله علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

12. السيد سامر سليم الصايغ، رئيس مجموعة مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة ناشيونال.

13. السيد عبدالعزيز باسم اللوغاني، الرئيس التنفيذي لشركة فلاورد.

14. السيد فيزال كوتيكولون، مؤسس ورئيس كيه أي أف القابضة.

15. السيد مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لكريم.

16. السيدة أليشا موبين، نائب مدير عام أستر دي أم الصحية.

وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

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