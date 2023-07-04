حمدان بن محمد يدشن المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم.

حيث نشر سموه تدوينة في حسابه الرسمي في تويتر: "دشنا المرحلة التشغيلية الأولى لمركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً بتكلفة 4 مليارات درهم ... هذه المرحلة ستوفر 220 ميغاواط/ساعة من الطاقة المتجددة تكفي لـ 135 ألف وحدة سكنية بعد معالجة 2 مليون طن من النفايات سنوياً من دون تأثيرات بيئية ... نبارك لكل القائمين على هذا المشروع الذي يرسخ ريادة دبي في مجال استدامة البيئة وتبنّي أحدث التقنيات والابتكارات من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز