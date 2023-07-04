مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدّمان واجب العزاء في حرم خليفة النابودة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الثلاثاء)، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى حرم سعادة خليفة النابودة.

وأعرب سموهما خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنّاته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز