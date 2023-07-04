مسيرة مهنية رائدة

المصدر: (دبي- البيان)

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يحظى معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، بخبرة كبيرة ومسيرة مهنية تمتد على مدار أعوام في العديد من المؤسسات العاملة في الدولة، حيث يشغل منصب اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب واﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟـ«أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ».

ويتولى السويدي ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ «طﺎﻗﺔ»، وشركة NEXT50، و«ﺑﯿﻮر ھﯿﻠﺚ»، وﺷﺮﻛﺔ (ADC Acquisition Corporation (ADC، ويشغل ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻄﺎرات أﺑﻮظﺒﻲ، نائب رئيس مجلس الإدارة «مصدر»، واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻐﻞ السويدي ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أدﻧﻮك ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ، وﺻﻨﺪوق أﺑﻮظﺒﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﺷﺎت، وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺷﺮﻛﺔ «ﻟﻮﻳﺲ درﻳﻔﻮس»، وﺷﺮﻛﺔ «اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﻮﻟﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺷﺮﻛﺔ MiZa.

وﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ إﻟﻰ «أبوظبي اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ»، ﺣﻈﻲ السويدي ﺑﺨﺒﺮة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﻣﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر»؛ ﺣﯿﺚ ﺷﻐﻞ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ، واﻟﻌﻘﺎرات واﻟﻀﯿﺎﻓﺔ، والبنية اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ واﻟﺰراﻋﺔ. ويحمل السويدي درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

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