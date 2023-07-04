سالم النيادي أول سفير للإمارات لدى المنظمة الفرنكوفونية

المصدر: (أبوظبي- وام)

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قدم الدكتور سالم سهيل النيادي أوراق اعتماده إلى لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، سفيراً لدولة الإمارات لدى المنظمة، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعدّ النيادي أول سفير للدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية التي تعتبر ثاني أكبر منظمة دولية بالعالم.

يذكر أنّ الإمارات انضمت إلى المنظمة بصفة عضو مراقب عام 2010 وأصبحت عضواً مشاركاً في 2018.

ويُمثّل ابتعاث السفير النيادي إلى المنظمة تعبيراً عن التزام الإمارات بتعزيز التعاون الفرنكوفوني متعدد الأطراف.

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