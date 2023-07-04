بعثة الحج لحكومة دبي تعود لأرض الوطن

المصدر: دبي- البيان

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عادت مساء أمس إلى أرض الوطن بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي عبر مطار دبي الدولي، بعد أداء فريضة الحج المباركة وسط فرحة عارمة واستقبال حافل بالورود والسرور من أهالي الحجاج والجهات المنظمة في مطار دبي الدولي.

كان في مقدمة استقبال البعثة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وبطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وسعيد بن تويه مدير مكتب شؤون الحج والعمرة بالدائرة.

واطمأن الشيباني على سلامة وصول جميع أفراد البعثة الرسمية لحكومة دبي إلى أرض الوطن بخير وسلام، والتي تضم 80 حاجاً من موظفي وموظفات حكومة دبي، ونظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، منوهاً بالرعاية المميزة لحجاج الدولة.

وهنأ الشيباني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وإخوانهم أصحاب السمو حكام دولة الإمارات، ونواب الحكام، وأولياء العهود، بعيد الأضحى المبارك، وعلى نجاح بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي داخل الأراضي المقدسة.

وأكد الشيباني أن توجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بتوفير جميع السبل والتسهيلات وتسخير كافة الإمكانات لرعاية حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي سواء داخل الدولة وخارجها، كان لها بالغ الأثر في نجاح بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي وتأدية الحجاج مناسك الحج والشعائر الدينية بكل سهولة ويسر.

وأعرب عدد من حجاج البعثة من موظفي وموظفات حكومة دبي عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة على أداء الركن الخامس في الإسلام، وأداء فريضة الحج، مثمنين دعم القيادة الرشيدة، وشكروا دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على جهودهم في حسن تنظيم هذا الحدث العظيم، والمتابعة المستمرة والحثيثة لضيوف الرحمن أولاً بأول، داعين الله أن يتقبل منهم الطاعات، وأن يعيد على شعب الإمارات والمقيمين على أرضها وكل شعوب العالم الإسلامي العيد السعيد بكل خير وأمن وأمان.

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