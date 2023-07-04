شراكة بين أكاديمية أنورقرقاش و«مصدر»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» مذكرة تفاهم لتعزيز شراكتهما والتعاون في مبادرات مختلفة من خلال منصة مصدر «شباب من أجل الاستدامة» (Y4S)، بما في ذلك المشاريع البحثية المشتركة، وبرامج التبادل للعلماء والباحثين والطلبة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل التبادل المعرفي، والأوراق البحثية والدراسات ضمن مجالات تخصّص المؤسستين.

وقّع الاتفاقية كل من الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام الأكاديمية؛ والدكتورة لمياء فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر».

وتُحدد مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون في برامج التدريب المشتركة، وتنسيق جهود الاتصال، وإطلاق مشاريع وفعاليات مشتركة، وتبادل الخبرات التنظيمية.

وقال نيكولاي ملادينوف، مدير عام الأكاديمية: «تجسّد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية على تعزيز التعاون كقوةٍ دافعة للتقدم، وإيمانها بأهمية تضافُر الجهود محلياً ودولياً في تمكين جيلٍ جديد من الدبلوماسيين الطموحين، وتعكس التزامنا المشترك تجاه التميّز».

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام: ستعمل الأكاديمية بالتعاون مع «مصدر» على تنظيم اجتماعات وزيارات وندوات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وتدعم هذه الجهود المشتركة تبادل أفضل الممارسات والأبحاث المبتكرة، وتعكس حرص المؤسستين على تحفيز المواهب وتمكين جيل جديد من خبراء السياسة والكوادر الدبلوماسية.

من جانبها قالت الدكتورة لمياء فواز: سنصمم من خلال هذا التعاون سلسلة من ورش المحاكاة الخاصة بمفاوضات المناخ للشباب، وتزويد أكثر من 200 من الشباب بالمهارات اللازمة للتعامل مع بعض أصعب التحديات المُلحة في عصرنا، عطفاً على بناء أسس متينة للمشاركة الهادفة لتعزيز الجهود المبذولة نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات.

3 أهداف

وحدّدت الأكاديمية ومصدر ثلاثة أهداف رئيسة لتعاونهما، تشمل إطلاق وتنسيق سلسلةٍ من ورش عمل» محاكاة لمفاوضات الشباب المناخية لدعم أكثر من 200 مفاوضٍ مناخي من جيل الشباب، كما تلتزم الجهتان بتبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر ذات الصلة بمجالات البحث والتدريب المرتبطة بأهداف كل منهما.

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