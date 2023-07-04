معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ينطلق 2 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لانطلاق فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023).

وتواصل اللجنة العليا المنظمة جهودها المكثفة لتنظيم هذا الحدث الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يعد أحد أهم الأحداث المتخصصة بهذا المضمار على مستوى العالم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة عن إرجاء موعد انطلاق النسخة الجديدة من المعرض عدّة أيام بحيث تُقام من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل حرصاً على تلبية تطلّعات العارضين والزوار من حول العالم.

ويستقطب الحدث زوّاراً مُهتمّين وشغوفين محليين ودوليين من صانعي القرار ومن الذين يتمتعون بقوة شرائية عالية ويواصلون اهتمامهم بمنح الأولوية للقيم البيئية والثقافية والتراثية وللرياضات الأصيلة وللصيد المُستدام.

ويشهد المعرض هذا العام تطوّراً ملحوظاً وزيادة في المُشاركات الإماراتية والعربية والدولية بشكل فاق التوقعات حيث تجاوزت نسبة الحجوز الـ86 بالمائة، فيما لا تزال المُشاركات متواصلة في القطاعات التي تُشكّل الحدث وتُغنيه في ظلّ توقعات بتحقيق نسبة مُشاركة قياسية حيث تُواصل إدارة المعرض استقبال حجوز المزيد من الشركات العارضة والعلامات التجارية المرموقة والصاعدة في عالم الصيد والفروسية من مختلف قارات العالم.

ويضم الحدث 11 قطاعاً مُتنوّعاً هي: الفنون والحرف اليدوية والفروسية والصقارة ورحلات الصيد والسفاري ومُعدّات الصيد والتخييم وأسلحة ومُعدّات الصيد والرماية والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي ومركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق والمنتجات والخدمات البيطرية ومُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية ووسائل الإعلام المُختصّة.

وأطلق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عبر موقعه الإلكتروني العديد من الخدمات الرقمية التفاعلية والمزايا الترويجية للشركات العارضة من مختلف دول العالم وذلك بهدف ضمان سهولة وسلاسة الإجراءات للمئات من العارضين الذين يواصل المعرض استقطابهم بكثافة.

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