محمد بن راشد يهنئ أوائل الثانوية برسائل شخصية

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، في رسالة شخصية من توقيعه، مؤكداً إيمانه بقدراتهم في الارتقاء بمستقبل وطنهم، متمنياً لهم فيها من المستقبل أجمله، ومن العلم أنفعه.

تفوق

وقال سموه في الرسالة: «يسعدني أن أهنئك وأهنئ أسرتك بتفوقك وتخرجك ضمن أوائل دولة الإمارات للعام الدراسي 2022/2023.

نؤمن بقدراتك وهمتك للارتقاء بمستقبلك ومستقبل وطنك. فخور بك وباجتهادك، إنجازك اليوم هو البداية لإنجاز أكبر بإذن الله.

نتمنى لك من المستقبل أجمله، ومن العلم أنفعه».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد هنأ، الأسبوع الماضي، الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الأكاديمي (2022 / 2023)، متمنياً سموه لهم مزيداً من التفوق والنجاح.

وأبلغ سموه، خلال اتصال هاتفي، الطالبة ياسمين محمود عبد الله محمد علي، من مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي للبنات، بحصولها على المركز الأول (مسار النخبة) على مستوى الدولة، معرباً سموه لها عن أمنياته بدوام التوفيق في مسيرتها التعليمية.

وقال سموه: «تحدثت مع ياسمين محمود عبد الله.. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة.. نبارك لكافة الخريجين.. ونبارك لجميع الآباء والأمهات.. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته.. ندعو الله أن يوفق الجميع. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم.. ويحفظ وطنهم لهم».

شكر

كما توجه سموه بالشكر إلى جميع العاملين في القطاع التعليمي في الدولة، على جهودهم المبذولة في تنشئة أجيال تقدر قيمة العلم، الذي هو أساس بناء الأمم والحضارات، وقال سموه: «كما أشكر المعلمين والمعلمات.. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم، لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله».

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