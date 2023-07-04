اعتماد تقرير مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

المصدر: دبي - وام

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اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقريرها عن مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 3 /12 /2022. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بو شهاب، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

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