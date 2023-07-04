إطلاق مبادرة «التكنولوجيا الحكومية GovTech»

المصدر: دبي- البيان

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وقّعت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وأحمد الخلافي المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات وأفريقيا (أتش بي إيه)، مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرة «التكنولوجيا الحكومية GovTech» التي تهدف إلى تطوير حلول رقمية مبتكرة مصممة وفق احتياجات المؤسسات الحكومية لتحسين الأعمال والعمليات الحكومية، ومواجهة التحديات الجديدة بسرعة وكفاءة فضلاً عن إشراك الشركات التقنية الناشئة وحاضنات الأعمال في تطوير حلول رقمية مبتكرة للمشاريع الحكومية.

متطلبات

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل مركز «أتش بي إيه ديجيتال لايف كراج» وشركاؤه على دعم حكومة دولة الإمارات والجهات الاتحادية بدراسة متطلباتها التقنية والتحديات التي تواجهها وإيجاد حلول مبتكرة من خلال توظيف قدرات الشركات التقنية الناشئة وحاضنات الأعمال ومواردها وخبراتها في تطوير حلول رقمية لهذه التحديات.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن مبادرة GovTech تؤسس لمنصة تعاون بين حكومة دولة الإمارات من جهة وأتش بي إيه ونخبة من أفضل الشركات التقنية الناشئة في المنطقة من جهة أخرى لتقديم تجارب حكومية جديدة مدعومة بالتكنولوجيا، وتتيح للجهات الاتحادية مساراً سريعاً للوصول لحلول تكنولوجية مبتكرة مطورة محلياً لدعم مشاريعها وأعمالها بهدف زيادة كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية وتعزيز تنافسيتها الرقمية ورفع جاهزيتها للمستقبل.

دعم

وأوضحت معالي عهود الرومي أن هذه الشراكة تدعم الجهود الحكومية من خلال تصميم منتجات رقمية وخدمات موثوقة ومختبرة في الإمارات، وتطوير نماذج عمل حكومية مرنة تعكس التطلعات الحكومية و.

وقال أحمد الخلافي المدير العام لأتش بي إيه في الإمارات وأفريقيا: « منذ انطلاق أعمالنا، وضعنا مسألة مساعدة المؤسسات الحكومية لتسريع التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي بالمنطقة في طليعة أولوياتنا، وفي إطار العمل على مبادرة GovTech، سنستفيد معاً من إمكانيات مركز»أتش بي إيه ديجيتال لايف كراج«لابتكار حلول تساعد المؤسسات الحكومية على مواجهة التحديات التكنولوجية وتعزيز الكفاءة وتسريع مسيرة التحول الرقمي».

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