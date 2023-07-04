سفيرة البرازيل تشيد بالكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت إليانا زغيب، القائمة بأعمال السفارة البرازيلية لدى الدولة، أن الكونغرس العالمي للإعلام الذي يعقد سنوياً في أبوظبي يستقطب أصحاب المصالح الرئيسيين ويوفر منصة فريدة لمناقشة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في عصرنا، مثل توفير معلومات موثوقة في الوقت المناسب للعامة.

جاءت تصريحات زغيب في إطار التحضيرات المستمرة للدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه مجموعة (أدنيك) بالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات (وام) في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعربت زغيب عن ثقتها بأن الكونغرس العالمي للإعلام سيقدم في دورته المقبلة فرصاً متميّزة قائلة «نحن واثقون بأن الدورة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام ستوفر فرصة ممتازة لتعزيز الشراكات القائمة والشراكات الجديدة بين المهنيين في مجال الإعلام من جميع أنحاء العالم»، لافتة إلى أن التعاون القائم بين البرازيل والإمارات في مجال الإعلام يساعد على تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين.

وأوضحت أن الشراكات القائمة بين وكالة أنباء الإمارات وام ووسائل الإعلام البرازيلية تعد عنصراً مهماً في تعزيز التعاون المتبادل والشراكة بين بعض أصحاب المصالح الأكثر نفوذاً في البرازيل والإمارات مؤكدة أهمية هذه الشراكات على صعيد نشر المعرفة المتبادلة بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز