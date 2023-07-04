«أبوظبي للتنمية» شريك لمشاريع الطاقة المتجددة محلياً وعالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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يجسد صندوق أبوظبي للتنمية التزام دولة الإمارات بمواصلة دورها الريادي في دعم مسيرة التنمية في الدول النامية، ومول منذ تأسيسه في عام 1971 مشاريع استراتيجية أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في 104 دول شملت مختلف قارات العالم.

دور

ويبرز الصندوق دور الدولة في نشر مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، حيث مول الصندوق 73 مشروعاً استراتيجياً في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 4.5 مليارات درهم، استفادت منها 52 دولة حول العالم. وساهمت تلك المشاريع في تنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدول الشريكة، وتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام.

وسيشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» خطوة نوعية في مستقبل قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، ومنصة مهمة لاستعراض الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الإمارات في الاستثمار بمشاريع نوعية في الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها. كما يستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في الإمارات على مختلف المجالات.

مبادرة

في عام 2013 أطلق الصندوق مبادرة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بقيمة بلغت 350 مليون دولار، لتمكين الدول «الأعضاء» من توفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وفق أعلى مستويات الجودة، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة نحو 26 مشروعاً بسعة 265 ميغاواط إجمالي الطاقة المنتجة، استفادت منها 21 دولة.

شراكة

وفي عام 2013 أيضاً أطلقت وزارة الخارجية مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ، لتنفيذ مشاريع الطاقة في دول الباسفيك بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، وبقيمة 50 مليون دولار. وقد أنهى الصندوق في عام 2016 تمويل 11 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادئ، منها 10 مشاريع منجزة وتختص بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع واحد من أنظمة طاقة الرياح.

دول الكاريبي

وأطلقت وزارة الخارجية في عام 2017 مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، ومول الصندوق المبادرة بقيمة 50 مليون دولار، استفادت منها 16 جزيرة، وساهمت المشاريع الممولة في إنتاج 9.43 ميغاواط من الطاقة.

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