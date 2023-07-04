إعادة تأهيل 68 مركزاً للتخاطب في مصر

المصدر: ( أبوظبي ــ وام )

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استكملت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بدعم من «القابضة ADQ»، مشروع إعادة تأهيل 68 مركزاً للتخاطب في مراكز الشباب، ضمن 27 محافظة مصرية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة في مصر، وضمن برنامج «جسور الأمل» لدعم أُسر أصحاب الهمم.

ويندرج هذا الإنجاز في إطار التطوُّر المتنامي في التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات، وتحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في مدِّ جسور التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وفي إطار مشاركة الدولة ممثَّلة بمؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دعم أحد مرتكزات مبادرة «حياة كريمة» للتنمية الإنسانية لجميع فئات المجتمع.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية، بالتعاون الناجح بين المؤسَّسات الإماراتية ونظيراتها المصرية في رعاية أصحاب الهِمم، الذي تجسَّد في تعاون الوزارة مع مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأشار إلى أنَّ ما يحقِّقه مشروع «جسور الأمل» من نتائج إيجابية في جمهورية مصر العربية يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

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