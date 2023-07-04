«أمنية» تحتفي بعيد ميلاد طفلة مريضة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضاءت مؤسسة «تحقيق أمنية» وجه الطفلة منيرة (9 سنوات) بالسعادة والفرح، عبر الاحتفال بعيد ميلادها مع أفراد العائلة والأصدقاء، ومنحها مجموعة من الدمى، التي تحبها لتحفيزها ومدها بالطاقة لمواجهة المرض.

وقام فريق عمل المؤسسة بالتحضير لحفل عيد الميلاد، بالتعاون مع مدينة الشيخ خليفة الطبية، شركة كلينكو لمُعالجة النفايات وكلينكو تريدينغ، ومنصات عالم ماجد، حيث تم تزييين حديقة الألعاب في المستشفى بمُختلف ألوان البالونات المُفضّلة لديها، كما شاركت منيرة في التحضيرات باختيار كعكة عيد الميلاد، وتجهيز قائمة الحضور، الأمر الذي أسهم في تعزيز روح النشاط والحيوية، وبثّ مشاعر السعادة والأمل في أعماقها.

شهد الحفل حضور الطفلة منيرة وأفراد عائلتها وأصدقائها، نهى الشوربجي، مدير المشاريع في مؤسسة «تحقيق أمنية»، وممثل عن شركة كلينكو لمُعالجة النفايات و كلينكو تريدينغ، وبحضور شخصية أمونة المزيونة أبرز شخصيات عالم ماجد، وبعض من المسؤولين في منصات عالم ماجد، وجمع من أطباء المستشفى، إضافة إلى فريق عمل المؤسسة.

وعبرت منيرة عن مشاعر السعادة والفرح، التي غمرتها: «لقد كانت أجواء الحفل مليئة بالحب والسعادة، وكان حضور أمونة من عالم ماجد أروع مفاجأة لي، شكراً للجميع على احتفالهم بعيد ميلادي، الذي لن أنساه على الإطلاق».

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