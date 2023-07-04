«نعم للعمل» يستقبل طلاب أبوظبي حتى 17 يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن استمرار التسجيل في الدورة الثالثة والعشرين من برنامجه الوطني «نعم للعمل» خلال صيف 2023 حتى 17 يوليو الحالي.

ويعقد البرنامج خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس المقبل، في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان بالإضافة إلى الفجيرة وذلك للمرة الأولى، ويستهدف شباب الوطن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 24 عاماً، خلال الإجازات المدرسية، بما يعزز قدراتهم ومهاراتهم الأساسية التي من أهمها القيادة وريادة الأعمال في القطاع الخاص.

ويعمل «أبوظبي التقني» من خلال هذا البرنامج على رفد القطاع الخاص بكفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل بجدارة. ويحصل الشباب الذي يكمل البرنامج بمراحله الأربع على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، فيما يستقبل المركز طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

https://www.actvet.gov.ae/en/Initiatives/Pages/Yestowork.aspx.

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