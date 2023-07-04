«الوطني للأرصاد» يستعرض مستجدات الاستمطار في اجتماع دولي

المصدر: أبوظبي-البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مشاركته في الاجتماع الثامن والعشرين للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للطبيعة الأرضية ومقاييس الأرض، الذي سيعقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 11 إلى 20 الشهر الجاري.

كما سيشارك المركز في المعرض المقام على هامش أعمال الجمعية العمومية، في الفترة من 13 إلى 18 يوليو الجاري، من خلال جناح خاص، يستعرض عبره إنجازات برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تطوير أبحاث الاستمطار، ومستجدات المشاريع البحثية الحاصلة على منحته.

وقال الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تأتي مشاركة المركز الوطني للأرصاد في هذا الاجتماع، تماشياً مع التزام الإمارات المستمر بتعزيز الشراكة الفاعلة مع أعضاء المجتمع العلمي العالمي، لتطوير الأبحاث والتقنيات المرتبطة بالاستدامة المائية وعلوم الاستمطار». وأضاف: «من خلال برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، سيواصل المركز جهوده الرامية إلى تشجيع الابتكار، وتوسيع شبكات التعاون الدولي لمعالجة تحديات الأمن المائي الملحة على مستوى العالم».

وسيشارك خبراء المركز في الجلسات الفنية التي تنظمها الرابطة الدولية للأرصاد الجوية وعلوم الغلاف الجوي، حيث سيتحدث أحمد الكمالي، منفذ عمليات الاستمطار، في ثلاث جلسات فنية متخصصة، إلى جانب الدكتور علي أبشاييف، الحاصل على منحة الدورة الثالثة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، والباحث الأول بمركز أبحاث تفتيت البرد في روسيا، والدكتور بول لوسون الحاصل على منحة الدورة الثانية، والباحث العلمي في شركة «سبيك» في الولايات المتحدة الأمريكية، عن مستجدات مشاريعهم البحثية المبتكرة.

وقالت علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «نسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث العلمي الرائد، إلى تعريف المجتمع العلمي ببرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار.

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