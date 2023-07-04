حمدان بن محمد: فاطمة وافي نموذج مشرف لشبابنا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتميز الطالبة الإماراتية فاطمة وافي خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023، حيث حصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية.

وقال سموه خلال لقائه الطالبة فاطمة: «فخور بلقاء الطالبة الإماراتية فاطمة وافي التي قدمت نموذجاً مُشرفاً لشبابنا خلال مشاركتها في الجولة العالمية للعلماء – قطر 2023... جاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وحصلت على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية. تمنياتي لفاطمة بالتوفيق في التحدي القادم في جامعة ييل الأمريكية».

وحصلت «فاطمة» على 11 ميدالية ذهبية وكأسين لتميزها في مجال الكتابة والمناظرة والثقافة العالمية، وجاءت فاطمة في المركز الرابع من بين 1800 مشارك من حول العالم، وهدفت الجائزة، التي تنظم بالتعاون مع اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، إلى تفعيل المجال الأول من الخطط الوطنية والدولية لحوار وتحالف الحضارات، وهو مجال التعليم، في سياق حوار العلوم، والاحتفاء بكل المعارف دون استثناء، والكشف عن أوجه العلاقة بين العلوم والمعارف، وسبل تفعيل فكرة التكامل المعرفي عملياً، في مناهج التربية والتعليم، ومواجهة التحديات المتعلقة بالقطيعة بين المعارف والصراع بينها، والبحث عن إطار حضاري مشترك للتعليم والبحث العلمي.

امتنان

وعبرت الطالبة الإماراتية فاطمة وافي التي توجت بالمركز الرابع في الجائزة العالمية للعلماء – قطر 2023، عن سعادتها وامتنانها للفرصة التي منحت لها للقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما عبرت عن شكرها وتقديرها لجهود سموه ودعمه اللامحدود للمتميزين، معتبرة أن هذا اللقاء يمنحها دافعاً لخوض المزيد من التحديات وتحقيق المراكز الأولى في المستقبل.

وقالت فاطمة في تصريحها لـ«البيان» أسعدني لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد، ومنحني دافعاً للمضي قدماً من أجل تحقيق التميز والنجاحات في المستقبل لما فيه رفعة وطني، وأتوجه بالشكر والامتنان إلى أسرتي التي وفرت لي كافة سبل الدعم منذ صغري من أجل تحقيق التميز.

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