منخفض الهند يرفع درجات حرارة يوليو

المصدر: أبوظبي- البيان

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تتأثر دولة الإمارات والمنطقة بامتداد المنخفضات الحرارية، وأهمها منخفض الهند الموسمي، الذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال شهر يوليو.

وقال المركز الوطني للأرصاد إنه نتيجة لوجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار يؤدي إلى تكون السحب الركامية مصحوبة بسقوط الأمطار تمتد على بعض المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الثاني منه بامتداد منطقة التقارب بين المدارين«ITCZ» والذي يصاحبه تكون بعض السحب الركامية الممطرة أحياناً.

وتلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً هاماً خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار.

وتزداد الرطوبة النسبية في بعض الأيام في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، وقد يتشكل ضباب أو ضباب خفيف في بعض الأيام القليلة خلال الشهر.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن متوسط درجة الحرارة يتراوح ما بين 34.6 و 37.2 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 39.7 و 43.8 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 29.1 و 31.4 درجة مئوية، وقد سُجلت أعلى درجة حرارة عظمى خلال يوليو في مزيرعة عام 2017 وكانت بمقدار 51.8 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة بواقع 16.9 درجة في جبل جيس عام 2022.

ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية خلال هذا الشهر 46 %.، ومتوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 81 %ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19 % إلى 36 %

وتسجل البيانات المناخية أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في عام 2015 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 6 أيام ضباب و 5 أيام ضباب خفيف، وبلغت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 234.9 ملم على ميناء الفجيرة عام 2022.

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