«كليفلاند كلينك» و«شخبوط الطبية» مركزا تميز في السكتة الدماغية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، مركزان للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي.

ويأتي اختيار دائرة الصحة – أبوظبي مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، كمراكز للتميز في السكتة الدماغية في أبوظبي نظراً لقدرتها المتميزة على تقديم مستويات رعاية صحية استثنائية بجودة عالية المستوى للمصابين بالسكتة الدماغية .

وبحضور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، وحسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «M42»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، تم تسليم دروع مركز التميز ضمن احتفالية نظمتها الدائرة في مقرها الرئيسي.

التزام

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة – أبوظبي تبنيها لنهج يضع المريض في جوهر كل ما تقوم به كجزء من التزامها بضمان تقديم خدمات صحية بمستويات جودة عالمية، كما تحرص على تسهيل الوصول للخدمات الصحية وتعزيز الاستجابة لجميع أنواع الطوارئ الصحية بما في ذلك الاستجابة للسكتة الدماغية.

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