مستشفى القاسمي ينظم امتحان زمالة الكلية الملكية البريطانية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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ينظم مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية امتحانات زمالة الكلية الملكية البريطانية للأطفال في مقر المستشفى، بمشاركة نحو 24 طبيباً للتخصص في مجال طب الأطفال، حيث قام باختبارهم 12 طبيباً من الأطباء المختصين في الكلية الملكية وخبراء طب أطفال آخرين من دولة الإمارات.

ويعتبر تنظيم هذه الامتحانات إنجازاً آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات، التي يحققها المستشفى، إلى جانب المنشآت الصحية الأخرى التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأشادت الدكتورة صفية سيف الخاجة مديرة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بجهود طاقم العمل في هذا المجال.

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